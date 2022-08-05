ФК «Краснодар» анонсировал новый предматчевый ролик
Спорт
05.08.2022 17:26
Премьера нового предматчевого ролика сезона состоится 6 августа на стадионе «Краснодар» перед игрой «горожан» с московским «Локомотивом».
Встреча команд начнется с премьеры нового предматчевого ролика «быков». Его можно будет увидеть впоследствии на домашних играх «черно-зеленых».
После трех туров РПЛ «быки» занимают 9 место в таблице, «железнодорожники» — 14.
В предыдущем туре краснодарцы победили «Урал» 3:1, а «Локо» проиграл 0:5 питерскому «Зениту», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч ФК «Краснодар» с «Локомотивом» откроет бесплатный концерт группы «Браво».
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ