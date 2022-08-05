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ФК «Краснодар» анонсировал новый предматчевый ролик

Спорт
05.08.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-anonsiroval-novyj-predmatchevyj-rolik
Видео пресс-службы ФК «Краснодар»

Премьера нового предматчевого ролика сезона состоится 6 августа на стадионе «Краснодар» перед игрой «горожан» с московским «Локомотивом».

Встреча команд начнется с премьеры нового предматчевого ролика «быков». Его можно будет увидеть впоследствии на домашних играх «черно-зеленых».

После трех туров РПЛ «быки» занимают 9 место в таблице, «железнодорожники» — 14.

В предыдущем туре краснодарцы победили «Урал» 3:1, а «Локо» проиграл 0:5 питерскому «Зениту», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч ФК «Краснодар» с «Локомотивом» откроет бесплатный концерт группы «Браво».

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