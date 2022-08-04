Матч ФК «Краснодар» с «Локомотивом» откроет бесплатный концерт группы «Браво»
Спорт
04.08.2022 20:45
Матч 4 тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» московским «Локомотивом» состоится 6 августа.
«Этот город — самый лучший город на Земле. Ребята из группы «Браво» поспешат напомнить всем об этом перед матчем «Краснодар» — «Локомотив». Встретимся на открытой площадке перед стадионом в субботу в 18:00», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
Вход на концерт свободный. Начало матча — в 20:00.
Читайте также: перед матчем ФК «Краснодар» со «Спартаком» с бесплатным концертом выступила группа «Моя Мишель».
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