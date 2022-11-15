В Краснодаре 116 сотрудников ЗАГСа привлекли к ответственности за сокрытие доходов
Происшествия
15.11.2022 14:07
Прокуратура в ходе проверки установила, что 116 сотрудников управления ЗАГС Краснодарского края скрыли доход на общую сумму около 9,6 млн рублей.
Служащие предоставили недостоверные сведения о доходах, а также о 37 объектах недвижимости общей площадью более 21 тыс. кв. м, 180 счетах в банках и долгах на сумму более 4,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В связи с этим 116 госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности, еще одного сотрудника уволили до окончания проверки.
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