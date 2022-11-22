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В Краснодаре 11 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
22.11.2022 19:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-11-ulits-v-prikubanskom-okruge-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
В Краснодаре 11 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об аварийном отключении электричества в Прикубанском округе сообщили 22 ноября в 18:46.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Восточной, Железнодорожной, Созидателей, Строителей, Юношеской, Веселой, Степной, Голубой Бульвар, Ореховой, в переулках Среднем и Колосистом.

Причиной стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Л-204» и были обесточены девять трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Прикубанском округе Краснодаре 21 ноября аварийное отключение оставило без света шесть улиц.

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