В Краснодаре 11 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии
Происшествия
22.11.2022 19:06
Об аварийном отключении электричества в Прикубанском округе сообщили 22 ноября в 18:46.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Восточной, Железнодорожной, Созидателей, Строителей, Юношеской, Веселой, Степной, Голубой Бульвар, Ореховой, в переулках Среднем и Колосистом.
Причиной стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Л-204» и были обесточены девять трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Прикубанском округе Краснодаре 21 ноября аварийное отключение оставило без света шесть улиц.
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