В Краснодаре 11 ноября без света остались более 20 улиц из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе краевой столицы произошло около 11:30.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. Сперва оказались обесточены ПС «ВП-550/ВП-626» и 20 трансформаторных подстанций, через несколько минут отключились ПС «АН-401» и еще 13 подстанций.

Без света остались улицы: Командорская, Адмирала Крузенштерна, Адмирала Серебрякова, Кирилла Россинского, Домбайская, Черкасская, Ямальская, Куликово Поле, Ратной Славы, Измаильская, Комарова, Лаперуза, Рымнинская, 16-й Полевой участок, Альпийская, Шевкунова, Южная, Чукотская, Плодовая, проезды Куликова Поля, 2-й проезд Невельского, проезды Лаперуза и Командорские проезды.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в 14:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

По данным на 11:49, авария на одном из участков уже устранена, часть абонентов запитаны. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодарэнерго» по телефону: 205-00-51, сообщает ЕДДС Краснодара.

