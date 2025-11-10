Более 40 улиц в Краснодаре останутся без света 11 ноября
10.11.2025 20:35
Во вторник в разных районах краевого центра проведут плановые работы на электросетях.
В связи с этим в Краснодаре 11 ноября с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- Угловая, 6, 3;
- Центровая, 23/2;
- Ольховая, 19;
- Коронная, 27;
- Зиповская, 24/2, 22, 28;
- Воронежская, 57/1, 184;
- Гоголя, 56/1, 64, 61/5, 53, 59, 61, 63;
- Рашпилевская, 61, 57/1, 57, 61;
- Красная, 43, 55, 41, 45, 57;
- Янковского, 178;
- Свободная, 75, 76, 74;
- 2-й проезд Стасова, 32;
- 1-й проезд Стасова, 2/1;
- Стасова, 31/А, 21, 10, 6/а, 8/1, 2/2, 98;
- Рылеева, 179/1, 175;
- Бабушкина, 175, 160, 147;
- Гимназическая, 61;
- Обрывная, 133/б, 123, 22/3, 135, 136, 131, 129;
- Дунайская, 60;
- Приморская, 105, 111;
- Красных партизан, 6/5, 6/2, 6/20;
- Фиалковая, 31;
- Дзержинского, 116;
- Грабина, 46;
- 2-я Трудовая, 1;
- Сормовская, 12/10;
- Шереметьевская, 109;
- Вольная, 100, 256/а;
- Радужная, 15/а, 15/б;
- 40 лет Победы, 69, 71, 75, 75/13, 146/3, 73/1, 97/1, 67;
- 1 Мая, 162, 97/1, 97;
- Большевистская, 127;
- Брестская, 86/2;
- Губкина, 87/а, 87;
- Леваневского, 191;
- 2-й проезд Верхний, 12;
- Изосимова, 10;
- Зиповская, 24/2, 22, 28, 24;
- Новокузнечная, 63/1;
- Промышленная, 21/2.
За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
