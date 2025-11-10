Более 40 улиц в Краснодаре останутся без света 11 ноября

Во вторник в разных районах краевого центра проведут плановые работы на электросетях.

В связи с этим в Краснодаре 11 ноября с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

Угловая, 6, 3;

Центровая, 23/2;

Ольховая, 19;

Коронная, 27;

Зиповская, 24/2, 22, 28;

Воронежская, 57/1, 184;

Гоголя, 56/1, 64, 61/5, 53, 59, 61, 63;

Рашпилевская, 61, 57/1, 57, 61;

Красная, 43, 55, 41, 45, 57;

Янковского, 178;

Свободная, 75, 76, 74;

2-й проезд Стасова, 32;

1-й проезд Стасова, 2/1;

Стасова, 31/А, 21, 10, 6/а, 8/1, 2/2, 98;

Рылеева, 179/1, 175;

Бабушкина, 175, 160, 147;

Гимназическая, 61;

Обрывная, 133/б, 123, 22/3, 135, 136, 131, 129;

Дунайская, 60;

Приморская, 105, 111;

Красных партизан, 6/5, 6/2, 6/20;

Фиалковая, 31;

Дзержинского, 116;

Грабина, 46;

2-я Трудовая, 1;

Сормовская, 12/10;

Шереметьевская, 109;

Вольная, 100, 256/а;

Радужная, 15/а, 15/б;

40 лет Победы, 69, 71, 75, 75/13, 146/3, 73/1, 97/1, 67;

1 Мая, 162, 97/1, 97;

Большевистская, 127;

Брестская, 86/2;

Губкина, 87/а, 87;

Леваневского, 191;

2-й проезд Верхний, 12;

Изосимова, 10;

Зиповская, 24/2, 22, 28, 24;

Новокузнечная, 63/1;

Промышленная, 21/2.

За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

