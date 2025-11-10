Logo
Более 40 улиц в Краснодаре останутся без света 11 ноября

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во вторник в разных районах краевого центра проведут плановые работы на электросетях.

В связи с этим в Краснодаре 11 ноября с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • Угловая, 6, 3;
  • Центровая, 23/2;
  • Ольховая, 19;
  • Коронная, 27;
  • Зиповская, 24/2, 22, 28;
  • Воронежская, 57/1, 184;
  • Гоголя, 56/1, 64, 61/5, 53, 59, 61, 63;
  • Рашпилевская, 61, 57/1, 57, 61;
  • Красная, 43, 55, 41, 45, 57;
  • Янковского, 178;
  • Свободная, 75, 76, 74;
  • 2-й проезд Стасова, 32;
  • 1-й проезд Стасова, 2/1;
  • Стасова, 31/А, 21, 10, 6/а, 8/1, 2/2, 98;
  • Рылеева, 179/1, 175;
  • Бабушкина, 175, 160, 147;
  • Гимназическая, 61;
  • Обрывная, 133/б, 123, 22/3, 135, 136, 131, 129;
  • Дунайская, 60;
  • Приморская, 105, 111;
  • Красных партизан, 6/5, 6/2, 6/20;
  • Фиалковая, 31;
  • Дзержинского, 116;
  • Грабина, 46;
  • 2-я Трудовая, 1;
  • Сормовская, 12/10;
  • Шереметьевская, 109;
  • Вольная, 100, 256/а;
  • Радужная, 15/а, 15/б;
  • 40 лет Победы, 69, 71, 75, 75/13, 146/3, 73/1, 97/1, 67;
  • 1 Мая, 162, 97/1, 97;
  • Большевистская, 127;
  • Брестская, 86/2;
  • Губкина, 87/а, 87;
  • Леваневского, 191;
  • 2-й проезд Верхний, 12;
  • Изосимова, 10;
  • Зиповская, 24/2, 22, 28, 24;
  • Новокузнечная, 63/1;
  • Промышленная, 21/2.

За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае и Крыму построят ТЭС общей мощностью 2,25 ГВт.

