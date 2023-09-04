В Краснодаре 100-летний юбилей отметила ветеран Галина Романенко

Супруге офицера Галине Романенко 4 сентября исполнилось 100 лет.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил ветерана в соцсетях.

«Для тех, кто ее не знает — всю свою жизнь она достойно несет службу жены офицера, боевой подруги. В самом начале войны познакомилась с Героем Советского Союза Иваном Ивановичем Романенко в обществе Красного Креста. Супруга военного — это не только семейный статус, но и почетное звание, соответствовать которому очень непросто!» — написал Наумов в Telegram.

Родилась Галина Романенко в Краснодаре. В 1941 году вместе с мужем она уехала в Новосибирск, и место жительства с того момента зависело от службы супруга. Работала заведующей парткабинетом, передавала сводки по колхозам об обстановке на фронте по телефону. Уже в мирное время работала заведующей библиотекой.

Ее супруг, летчик-истребитель Иван Романенко, участвовал в освобождении Польши и Белоруссии. Конец войны он встретил в небе Германии. Совершил более 200 успешных боевых вылетов, сбил 20 самолетов лично и 3 в группе.

За мужество и героизм в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Ивану Романенко в феврале 1944 года присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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