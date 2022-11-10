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В Краснодаре 10 ноября изменится график движения двух трамвайных маршрутов

Общество
10.11.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-10-noyabrya-izmenitsya-grafik-dvizheniya-dvuh-tramvajnyh-marshrutov
В Краснодаре 10 ноября изменится график движения двух трамвайных маршрутов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вечером 10 ноября будут проводить ремонт трамвайных путей на перекресте улиц Коммунаров и Офицерской.

В связи с этим временно изменится схема движения трамваев № 5 и № 8 — после 22:30 вагоны поедут по улице Садовой, а не по Коммунаров. Так, последний рейс «пятерки» от конечной остановки им. Петра Метальникова отправится в 22:10, а «восьмерки» — в 22:24. С остановки «Хладокомбинат» последний трамвай № 8 отправится в 21:57, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом планируемых изменений. Расписание в режиме реального времени можно отследить на сайте. Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефонам: 8(861)262-51-15 и 8(861)262-33-14.

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