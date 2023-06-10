Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре 10 июня открылись шесть ярмарок выходного дня

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-10-iyunya-otkrylis-shest-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре 10 июня открылись шесть ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В субботу 10 июня в краевом центре с 8:00 работают шесть площадок. Торговля продлится до 15:00.

В связи с повышением температуры воздуха летом в Краснодаре будут работать шесть ярмарок выходного дня.

Ярмарки работают на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 26), Яцкова (возле дома № 11), Бургасской (возле дома № 31/1), Одесской (около дома № 48) и на Западном Обходе (возле дома № 34).

Жители и гости Краснодара могут купить на ярмарках продукцию кубанских производителей: свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо, сыры, колбасы, сладости и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: диетолог объяснила, почему опасно покупать овощи возле дороги.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях