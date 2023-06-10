В Краснодаре 10 июня открылись шесть ярмарок выходного дня

В субботу 10 июня в краевом центре с 8:00 работают шесть площадок. Торговля продлится до 15:00.

В связи с повышением температуры воздуха летом в Краснодаре будут работать шесть ярмарок выходного дня.

Ярмарки работают на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 26), Яцкова (возле дома № 11), Бургасской (возле дома № 31/1), Одесской (около дома № 48) и на Западном Обходе (возле дома № 34).

Жители и гости Краснодара могут купить на ярмарках продукцию кубанских производителей: свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо, сыры, колбасы, сладости и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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