В Краснодаре 10 февраля открылись 12 ярмарок выходного дня
Общество
10.02.2024 11:11
Сезонные фрукты и овощи, зелень, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, орехи и мед можно приобрести на 12 ярмарках выходного дня с 8:00 до 15:00.
Ярмарки будут работать на улицах Архитектора Ишунина, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовой, на Западном Обходе, проспекте Чекистов и пересечении улиц Длинной и Красноармейской.
Реализовывать свой урожай на сельскохозяйственных ярмарках приезжают фермеры со всего Краснодарского края, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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