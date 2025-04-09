В Краснодаре 10 апреля на весь день закроют дендрарий для обработки

Ботанический сад имени И.С. Косенко в районе улицы Красных Партизан в четверг планируют обработать от вредителей.

В связи с проведением работ 10 апреля с 8:00 до 17:00 для посещения будет закрыта вся территория ботанического сада, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре для благоустройства парка «Солнечный остров» изменят режим ООПТ. В краевой столице разработали концепцию развития парка «Солнечный остров». Для ее реализации министерство природных ресурсов Кубани внесет изменения в режим особой охраны особо охраняемых природных территорий.