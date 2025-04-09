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В Краснодаре 10 апреля на весь день закроют дендрарий для обработки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-10-aprelya-na-ves-den-zakroyut-dendrarij-dlya-obrabotki
В Краснодаре 10 апреля на весь день закроют дендрарий для обработки
Фото t.me/mcu_krd

Ботанический сад имени И.С. Косенко в районе улицы Красных Партизан в четверг планируют обработать от вредителей.

В связи с проведением работ 10 апреля с 8:00 до 17:00 для посещения будет закрыта вся территория ботанического сада, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

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