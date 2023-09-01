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В Краснодаре 1 сентября произошел сбой в системе оплаты проезда школьными картами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-sentyabrya-proizoshel-sboj-v-sisteme-oplaty-proezda-shkolnymi-kartami
В Краснодаре 1 сентября произошел сбой в системе оплаты проезда школьными картами
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили родители школьников, которые утром столкнулись с проблемой при оплате проезда в автобусах специальными картами. По ним не прошла оплата.

«Выяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, что на данный момент программа имеет сбой», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Власти краевой столицы рекомендуют школьникам продолжать прикладывать карты к терминалам. Они отображаются в общей системе. Оплату за проезд с карт спишут после того, как сбой устранят.

Читайте также: власти Краснодара призвали родителей везти детей в школы 1 сентября на общественном транспорте. В МЦУ отметили, что из-за использования личных автомобилей возле школ 1 сентября могут возникнуть серьезные пробки.

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