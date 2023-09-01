В Краснодаре 1 сентября произошел сбой в системе оплаты проезда школьными картами

Об этом сообщили родители школьников, которые утром столкнулись с проблемой при оплате проезда в автобусах специальными картами. По ним не прошла оплата.

«Выяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, что на данный момент программа имеет сбой», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Власти краевой столицы рекомендуют школьникам продолжать прикладывать карты к терминалам. Они отображаются в общей системе. Оплату за проезд с карт спишут после того, как сбой устранят.

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