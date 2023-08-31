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Власти Краснодара призвали родителей везти детей в школы 1 сентября на общественном транспорте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodara-prizvali-roditelej-vezti-detej-v-shkoly-1-sentyabrya-na-obshhestvennom-transporte
Власти Краснодара призвали родителей везти детей в школы 1 сентября на общественном транспорте
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Соответствующее обращение к родителям школьников накануне Дня знаний опубликовал Муниципальный центр управления Краснодара.

Специалисты центра отметили, что большинство родителей поведут своих детей в школы на линейки и уроки, и многие — повезут на личном транспорте. Из-за этого возле образовательных учреждений 1 сентября могут возникнуть серьезные пробки.

«Чтобы избежать пробок на подъезде к школам сотрудники ДПС рекомендуют по возможности не использовать личные автомобили. Пользуйтесь общественным транспортом», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Специалисты предложили также добраться в школы вместе с детьми пешком — выйти на полчаса раньше и оставить прогулку в памяти ребенка.

В комментариях к этой записи пользователи раскритиковали работу общественного транспорта в Краснодаре.

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