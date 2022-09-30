В Краснодаре 1 октября пройдет турнир по боевому самбо на Кубок губернатора
Спорт
30.09.2022 09:27
В «Баскет-холле» соберутся 56 сильнейших спортсменов страны.
Прошло меньше года с момента, когда в Гулькевичах состоялся первый в истории чемпионат края в этой разновидности самбо. От классической она отличается наличием у спортсменов шлемов и накладок, ударной техникой и оценкой бросков. Финальные бои начнутся в 13:00, вход свободный.
Боевое самбо успешно развивается в Краснодаре, Гулькевичах, Славянске-на-Кубани, Армавире и Темрюке.
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