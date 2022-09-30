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В Краснодаре 1 октября пройдет турнир по боевому самбо на Кубок губернатора

Спорт
30.09.2022 09:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-oktyabrya-projdet-turnir-po-boevomu-sambo-na-kubok-gubernatora
Видео канала «Кубань 24»

В «Баскет-холле» соберутся 56 сильнейших спортсменов страны.

Прошло меньше года с момента, когда в Гулькевичах состоялся первый в истории чемпионат края в этой разновидности самбо. От классической она отличается наличием у спортсменов шлемов и накладок, ударной техникой и оценкой бросков. Финальные бои начнутся в 13:00, вход свободный.

Боевое самбо успешно развивается в Краснодаре, Гулькевичах, Славянске-на-Кубани, Армавире и Темрюке.

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