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Кубанский атлет Федор Дурыманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боевому самбо

Спорт
19.09.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-atlet-fedor-durymanov-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-evropy-po-boevomu-sambo
Кубанский атлет Федор Дурыманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боевому самбо
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Турнир состоялся в Нови-Саде в Сербии. В нем приняли участие спортсмены из 27 стран Европы.

Сборную России в весовой категории до 64 кг представлял самбист из Хадыженска Федор Дурыманов. В финале чемпионата он встретился со спортсменом из Беларуси Евгением Михно. Кубанский атлет одержал победу над соперником с явным преимуществом и завоевал золотую медаль чемпионата.

Вице-губернатор Александр Власов поздравил кубанского спортсмена с победой и сообщил о том, что для Федора Дурыманова это уже вторая награда на чемпионате Европы. В этом году самбист даст мастер-классы и будет участвовать в чемпионате по боевому самбо среди казачьих кадетских корпусов Кубани.

Сборная России завоевала 40 золотых медалей, 4 серебряные и 7 бронзовых и стала лидером в медальном зачете чемпионата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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