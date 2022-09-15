Кондратьев поздравил юных самбистов Кубани с победой на первенстве России
Первенство России среди юношей и девушек от 14 до 16 лет прошло в Армавире. в соревнованиях приняли участие более 679 спортсменов из 43 регионов России.
Сборную Краснодарского края представили 30 воспитанников краевых отделений самбо. Кубанские самбисты завоевали 9 медалей. В том числе 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
«Мы стремимся создать на Кубани все условия для раскрытия спортивного потенциала молодежи. Строим новые комплексы и центры единоборств, плавательные бассейны, реконструируем существующие учреждения. Очередные достижения кубанских атлетов показывают, что мы на верном пути. Поздравляю ребят с успешным выступлением и желаю им дальнейших успехов в спортивной карьере», — сказал Вениамин Кондратьев.
Сейчас самбо активно развивают в 34 муниципалитетах. Этим видом единоборства занимаются более 7 тыс. человек в 68 отделениях спортшкол, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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