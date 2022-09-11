В Армавире стартовали поединки первенства России по самбо

В Армавире стартовали поединки первенства России по самбо

Состязания проводятся среди спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет в 18 весовых категориях. Соревнования проходят в Центре единоборств имени Героя России Г. Н. Трошева.

В первенстве принимают участие порядка 800 юношей и девушек из 51 региона РФ. Краснодарский край представляют 30 спортсменов.

«Кубань — один из лидеров по развитию самбо в стране. На территории муниципалитетов строят и вводят в эксплуатацию центры единоборств. В Краснодаре в 2024 году построят краевой Дворец самбо. В 34 районах открыто 68 отделений, в которых занимаются свыше 7,4 тысяч спортсменов. На территории Кубани функционируют региональный «Центр олимпийской подготовки по самбо и дзюдо» и спортивная школа олимпийского резерва «Краевой центр единоборств». Успешно осуществляет свою деятельность региональная федерация. В общеобразовательных школах региона самбо занимаются свыше 330 тыс. человек», — сказал замглавы края Александр Власов.

Соревнования продлятся до 14 сентября. За сборную Кубани выступят победители и призеры финальных соревнований XI летней Спартакиады учащихся России. Это Эдуард Арбузов, Глеб Провоторов, Валерий Нижегородов, Екатерина Жданова и Валерия Козлова.

«Ежегодно ряды сборной команды России по самбо пополняются кубанскими спортсменами. В 2021 году 45 самбистов от Краснодарского края вошли в состав сборной. Это говорит о высоком уровне тренерского состава и качестве подготовки наших спортсменов», — цитирует министра спорта Кубани Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр единоборств в Армавире открыли в июне. Его площадь превышает 2 тыс. кв. м и позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровней.