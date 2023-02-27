В Краснодаре 1 марта включат сирены, оповещающие об опасности
Общество
27.02.2023 19:32
Плановая проверка систем оповещения населения в краевой столице запланирована на 10:40.
После включения сигнала «Внимание всем!» нужно включить любой из 10 российских телеканалов и прослушать специальное сообщение. Это может быть «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия. Культура», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Карусель», ОТР, ТВЦ или «Радио России», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», проверка систем оповещения пройдет по всему Краснодарскому краю 1 марта с 10:40 до 12:00.
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