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В Краснодаре 1 марта включат сирены, оповещающие об опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-marta-vklyuchat-sireny-opoveshhayushhie-ob-opasnosti
В Краснодаре 1 марта включат сирены, оповещающие об опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Плановая проверка систем оповещения населения в краевой столице запланирована на 10:40.

После включения сигнала «Внимание всем!» нужно включить любой из 10 российских телеканалов и прослушать специальное сообщение. Это может быть «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия. Культура», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Карусель», ОТР, ТВЦ или «Радио России», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проверка систем оповещения пройдет по всему Краснодарскому краю 1 марта с 10:40 до 12:00.

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