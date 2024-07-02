В Краснодаре 1 июля побит рекорд по жаре 18-летней давности

В Краснодаре 1 июня столбики термометров к 16:00 показали +35,3°С.

По словам заместителя краевого Гидрометцентра Светланы Поповой, это абсолютный максимум с 2006 года. Тогда температура воздуха в Краснодаре была выше на один градус, пишет «КП-Кубань».

В Краснодарском крае 2 июля будет переменная облачность, без осадков. Днем и вечером местами в юго-восточных предгорных районах и горах ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется до 31…36°С. Порывы восточного ветра местами будут достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье днем и вечером местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет 28…33°С.

В Краснодаре 2 июля осадков не ожидается. Днем порывы ветра усилятся до 12-14 м/с. Столбики термометров днем покажут 33…35°С.

При этом температура морской воды на Черноморском побережье остается низкой. В Новороссийске море остыло до +17°С. В Анапе температура морской воды составляет +18°С, в Геленджике +20°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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