В Краснодаре 1 декабря временно ограничат движение на улице Орджоникидзе

Движение транспорта ограничат 1 декабря с 6:00 на улице Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.

Этот участок начнут освобождать от транспорта 30 ноября с 22:00. Ограничение движения связано с проведением в музыкальном театре краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ». Здесь организуют стоянку для машин участников и гостей.

На участке дороги будут дежурить сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоговый гала-концерт пройдет в музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Гатова 1 декабря. Начало в 16:00.