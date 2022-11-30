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В Краснодаре 1 декабря временно ограничат движение на улице Орджоникидзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-dekabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-ordzhonikidze
В Краснодаре 1 декабря временно ограничат движение на улице Орджоникидзе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта ограничат 1 декабря с 6:00 на улице Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.

Этот участок начнут освобождать от транспорта 30 ноября с 22:00. Ограничение движения связано с проведением в музыкальном театре краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ». Здесь организуют стоянку для машин участников и гостей.

На участке дороги будут дежурить сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоговый гала-концерт пройдет в музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Гатова 1 декабря. Начало в 16:00.

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