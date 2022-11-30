В Краснодаре 1 декабря временно ограничат движение на улице Орджоникидзе
Общество
30.11.2022 20:57
Движение транспорта ограничат 1 декабря с 6:00 на улице Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.
Этот участок начнут освобождать от транспорта 30 ноября с 22:00. Ограничение движения связано с проведением в музыкальном театре краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ». Здесь организуют стоянку для машин участников и гостей.
На участке дороги будут дежурить сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», итоговый гала-концерт пройдет в музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Гатова 1 декабря. Начало в 16:00.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов