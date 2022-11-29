Финалисты краевого вокального конкурса «ИМЯ» готовятся к итоговому гала-концерту

Конкурс организован по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Краевой вокальный конкурс эстрадных исполнителей «ИМЯ» проводят с июня в три этапа.

Первый этап был заочный, в нем приняли участие более 200 солистов. Во второй этап прошли 85 исполнителей. По итогам очных прослушиваний жюри определило 10 финалистов для участия в третьем заключительном этапе. Призовой фонд составляет более 2 млн рублей.

Итоговый гала-концерт пройдет в музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Гатова 1 декабря в 16:00 состоится. В нем примут участие 10 финалистов конкурса.

Участники сами подбирали репертуар, образ, делали аранжировки. За неделю до гала-концерта они приехали в Краснодар и начали репетировать в формате «фабрики звезд». В финале исполнители представят эксклюзивный концертный номер в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.

Транслировать концерт в прямом эфире будет телеканал «Кубань 24». За участников можно проголосовать онлайн во время концерта. Победитель голосования получит «Приз зрительских симпатий». Форма для голосования размещена на сайте конкурса и откроется во время концерта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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