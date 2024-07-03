В Краснодаре стартовал сезон продажи арбузов и дынь

Торговые точки с бахчевыми культурами открылись в разных микрорайонах города. В краевую столицу привезли свежий урожай от российских фермеров.

Всего в Краснодаре открыли 29 точек по продаже арбузов и дынь. Их точные адреса представлены по ссылке.

Для удобства покупателей торговые точки с бахчевыми культурами разместили в крупных жилых массивах. Они будут работать до осени по официальным договорам.

О несанкционированных точках продажи арбузов можно сообщить в городское управление торговли по телефону: 8 (861) 218-98-00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: арбузно-дынная диета: польза, вред, сколько можно и кому нельзя. Арбузы и дыни — непременные спутники лета, дают возможность насладится сочным вкусом, но и избавиться от лишнего веса, благодаря своим диетическим свойствам.