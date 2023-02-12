В Краснодар придет короткая «волна тепла»

Температура воздуха 12 февраля в городе поднимется до +2-4 градусов.

Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня своим южным краем территорию Кубани заденет активный циклон, кружащий над центральными регионами Европейской России. Облаков в небе станет больше, пройдут осадки в виде дождей с мокрым снегом, усилится ветер», — написал он в Telegram.

Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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