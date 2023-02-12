В Краснодар придет короткая «волна тепла»
Температура воздуха 12 февраля в городе поднимется до +2-4 градусов.
Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня своим южным краем территорию Кубани заденет активный циклон, кружащий над центральными регионами Европейской России. Облаков в небе станет больше, пройдут осадки в виде дождей с мокрым снегом, усилится ветер», — написал он в Telegram.
Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
Читайте также: непогода на Кубани не угрожает озимым посевам.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М