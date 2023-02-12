Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодар придет короткая «волна тепла»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodar-pridet-korotkaya-volna-tepla
В Краснодар придет короткая «волна тепла»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Температура воздуха 12 февраля в городе поднимется до +2-4 градусов.

Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня своим южным краем территорию Кубани заденет активный циклон, кружащий над центральными регионами Европейской России. Облаков в небе станет больше, пройдут осадки в виде дождей с мокрым снегом, усилится ветер», — написал он в Telegram.

Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Читайте также: непогода на Кубани не угрожает озимым посевам.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях