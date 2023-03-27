В Краснодар прибыл еще один новый троллейбус из Беларуси
Второй троллейбус, произведенный на предприятии ОАО «Белкоммунмаш», привезли на территорию Западного трамвайного депо 27 марта. Всего до конца весны в краевой центр поставят 20 троллейбусов из Беларуси, а до конца лета еще 40.
Новые троллейбусы иностранного производства выйдут на маршрут № 4, который в ближайшее время продлят до Немецкой деревни. Продлить маршрут «четверки» от Славянского микрорайона до Западного обхода получиться благодаря увеличенному запасу автономного хода у новых единиц транспорта — до 20 км.
«Новый транспорт можно описать двумя словами: достойно и современно. В ближайшее время получим еще 18 машин», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.
Белорусские троллейбусы вмещают до 120 пассажиров — 30 сидящих и 90 стоящих. Они оснащены системами видеонаблюдения и зарядками для инвалидных электроколясок, сообщает пресс-служба КТТУ.
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