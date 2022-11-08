Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
Общество
08.11.2022 12:04
После похолодания европейская часть России снова оказалась под влиянием атлантических циклонов.
Похолодание на прошлой неделе было связано с арктическим вторжением, сформировавшим над Русской равниной морозный антициклон. Но накануне в европейскую часть страны проник атлантический циклон. В его циркуляции заключены теплые воздушные массы.
В ближайшие дни в ЮФО осадков не ожидается. Температура воздуха в южных регионах снова повысится.
К примеру, в Краснодаре 8 и 9 ноября воздух днем прогреется до +11…12°С, что соответствует климатической норме. Однако уже к концу недели столбики термометров поднимутся +14°С — это теплее обычного, сообщает агентство «Фобос».
Читайте также: в горах Краснодарского края ожидается похолодание до -5 °С.
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