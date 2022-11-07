В горах Краснодарского края ожидается похолодание до -5 °С

В горах Краснодарского края ожидается похолодание до -5 °С

Синоптики прогнозируют на Кубани с 7 по 11 ноября похолодание до +4…-1 °С, в горах до 0…-5 °С.

Осадки в будние не ожидаются, при этом по утрам будут плотные туманы, видимость до 100 м.

Ветер прогнозируют восточный и северо-восточный, днем 6–11 м/с. Днем 8 ноября местами порывы до 12–14 м/с, в Новороссийске 13–17 м/с.

К выходным через территорию Кубани пройдет атмосферный фронт. В связи с этим температура повысится на 3–5 °С и пройдут небольшие дожди, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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