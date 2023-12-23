В Краснодар для тестирования привезли первый белорусский трамвай

Односекционный четырехдверный вагон модели Т811 прибыл 23 декабря на тестовую эксплуатацию в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Планируем закупить 90 трамвайных вагонов у «Белкоммунмаш». Кроме того, в октябре 2023 года заключили контракты на закупку более 140 автобусов, электробусов и троллейбусов белорусского производства. Надеюсь, в начале 2024 года транспорт выйдет на маршруты в Краснодаре и наших приморских городах-курортах», — сказал глава региона.

Вагон трамвая модели Т811 низкопольный, он адаптирован для маломобильных категорий пассажиров. Установлены системы кондиционирования салона и кабины водителя, навигация и мультимедиа. В салоне 36 мест для сидения, а номинальная вместимость вагона составляет 113 человек.

Несущий каркас трамвая изготовлен из стали с повышенной коррозионной стойкостью. Также он оснащен новейшими моторными тележками белорусской разработки. Запас автономного хода трамвая составляет 5 километров. Специалисты МУП «КТТУ» проведут техническую проверку трамвая и в январе 2024 года начнут его тестовую эксплуатацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 ноября обсудил вопросы поставки общественного транспорта, сельхоз и спецтехники с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.