Кубань закупит более 140 единиц общественного транспорта из Беларуси

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 ноября обсудил вопросы поставки общественного транспорта, сельхоз и спецтехники с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

«Мы уже поставляли в край общественный транспорт и подписали новый контракт на поставку автобусов для Сочи, троллейбусов для Новороссийска. Сочи может стать первым городом, который полностью перейдет на электротранспорт. Также планируем поставлять электробусы и зарядные станции в Краснодар», — сказал Роман Головченко.

Газомоторный транспорт важен для Сочи и других курортов края как наиболее экологичный, отметил глава Кубани.

«Планируем закупить 90 трамвайных вагонов у «Белкоммунмаш». Кроме того, в октябре заключили контракты на закупку более 140 автобусов, электробусов и троллейбусов белорусского производства. Надеюсь, в начале 2024 года транспорт выйдет на маршруты в Краснодаре и наших приморских городах-курортах, — заявил Кондратьев.

Кроме того, стороны обсудили вопрос поставок сельскохозяйственной техники — Беларусь планирует поставить в край 1,5 тыс. тракторов, подчеркнул Головченко.

Для ежегодных рекордных урожаев региону необходима мощная современная техника, отметил Кондратьев.

«Мы активно развиваем площадку Минского тракторного завода станице Староминской. С начала года собрали 300 машин. Также доработали тракторы для садов и виноградников — отрасль для нас одна из приоритетных. Эти машины очень востребованы аграриями», — продолжил губернатор.

Площадка МТЗ также может производить спецтехнику для нужд ЖКХ, считает глава региона. У завода есть тракторы с оборудованием для погрузки песка, гравия и снега, а также для очистки дорог. В этом году для работы на улицах Кубани планируют закупить 100 спецмашин белорусского производства.

Участники встречи также отметили результаты промышленной кооперации с «Гомсельмаш». Совместное производство зерноуборочных комбайнов и оборудования запустили в марте в Усть-Лабинске. Там уже выпустили 55 жаток и 28 комбайнов. Протокол о намерении развитии площадки подписали в сентябре, сейчас проектируют производственный корпус.

В ходе встречи стороны достигли договоренности о поставках в Беларусь семян кукурузы и сахарной свеклы кубанской селекции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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