Кондратьев: более 600 участников из 14 стран объединила выставка «ЮГАГРО»

Производители приехали на Международный форум сельхозтехники, оборудования и материалов из всех регионов России, а также из Беларуси, Киргизии, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, Индии, Греции, Азербайджана, Италии, Словении, Венгрии, Турции и Китая.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для региона агропромышленный комплекс — основа экономики.

«Мы производим 12% всей сельхозпродукции в России. Чтобы сохранять лидерство, нужны современные разработки и технологии. За последние 5 лет в обновление сельхозтехники разных производителей вложили более 70 млрд рублей. Сегодня необходимо обеспечивать высокие урожаи, работу техники и, в совокупности развитие села. В рамках современных вызовов нужен надежный партнер, такой, как Беларусь. Это важная составляющая развития АПК региона», — сказал Кондратьев.

Глава региона вручил представителям 9 районов края ключи от 15 тракторов. Всего в этом году 100 единиц спецтехники передадут в 38 муниципалитетов.

Выставку разделили на несколько тематических площадок — запчасти и сельхозтехника, семена и агрохимия, полив и теплицы, оборудование для хранения и переработки.

«Для нас большая честь принимать участие в форуме, в котором традиционно активно задействованы и белорусские производители. 30-я юбилейная выставка отличается масштабной экспозицией. В дальнейшем надеемся расширить присутствие на ЮГАГРО предприятий из Беларуси», — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В рамках форума с 21 по 24 ноября проведут более 40 мероприятий — круглые столы, конференции, презентации и семинары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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