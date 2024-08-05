В Красноармейском районе за пять дней собрали 10 тыс. тонн кукурузы на силос

На Кубани в самом разгаре уборка урожая кормовых культур.

«Уборка кукурузы на силос в Красноармейском районе в самом разгаре. Мы сейчас как раз находимся на комбайне. Подъехала еще одна машина, в которую эту культуру и собирают», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Оплату работники агропромышленных комплексов получают за объем собранного урожая. Собирать урожай в кабине машины комфортно. Есть климат- и круиз-контроль. Не менее важен и опыт водителей. Анатолий Симонов работает в поле 38 лет. За столько лет научился предугадывать действия напарника.

«Нравится водителем работать. Привык уже. У меня и родители здесь проработали всю жизнь», ― делится водитель Анатолий Симонов.

Объем работы ― 1,6 тыс. га. За пять дней здесь собрали 10 тыс. т кукурузы сорта «Краснодарский 455 МВ». Это только середина уборки. В планах собрать около 20 тыс. т силоса. По словам местных работников, в прошлом году было больше.

«По урожайности в этом году немного хуже, чем в том, в связи с погодными условиями, осадками. Есть такая проблема, но она не только у нас, а по всему краю. В принципе все сроки посевов, культиваций и подкормки были выдержаны», ― отмечает технолог по заготовке кормов Федор Теслин.

«С поля кукурузу отвозят в специальные траншеи. Техникой ее тщательно разравнивают и раскатывают по территории. В день заготавливают примерно 700 т силоса, но для кормления пока рано. Культура будет хранится около 20 дней», ― рассказывает Остапец.

Чтобы прокормить 3,5 тыс. поголовья в течение двух месяцев хватит 700 т. Силос обладает высокой энергетической ценностью. Такое питание повышает продуктивность дойных коров, что повлияет и на качество молока.

Читайте также: Краснодарский край одним из первых в России завершил уборочную кампанию озимых.