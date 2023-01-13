В Красноармейском районе в январе планируют запустить новый автобусный маршрут

Новый маршрут № 106 свяжет хуторы Трудобеликовский и Прикубанский. В муниципалитете уже объявили конкурс для перевозчиков. На него пока подали всего одну заявку.

«Маршрут планируют запустить в 20-х числах января. Жители района будут проинформированы о стоимости проезда, о схеме и расписании движения», — рассказала глава управления по строительству, промышленности и транспорту Красноармейского района Елена Крутофал.

Она добавила, что жители хутора Прикубанского не раз жаловались на то, что не могут добраться до станиц Полтавской и Новомышастовской. Теперь они смогут доехать до Трудобеликовского на автобусе № 106 и там пересесть на автобус № 103.

После окончания конкурса перевозчик получит маршрутную карту и свидетельство на осуществление регулярных перевозок, пишет газета «Голос Правды».

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