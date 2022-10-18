В Красноармейском районе на трассе пенсионер погиб в лобовом ДТП с МАЗом
Происшествия
18.10.2022 10:36
Авария, в которой погиб 65-летний мужчина, произошла 17 октября в 14:10 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 «Новороссийск — Керчь» 33 км + 560 м.
По предварительным данным, 65-летний водитель Nissan двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Он, нарушив правила, выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с идущим навстречу грузовиком МАЗ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также: под Горячим Ключом иномарка вылетела на встречку, протаранила две машины и загорелась.
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины