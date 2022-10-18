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В Красноармейском районе на трассе пенсионер погиб в лобовом ДТП с МАЗом

Происшествия
18.10.2022 10:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-na-trasse-pensioner-pogib-v-lobovom-dtp-s-mazom
В Красноармейском районе на трассе пенсионер погиб в лобовом ДТП с МАЗом
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария, в которой погиб 65-летний мужчина, произошла 17 октября в 14:10 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 «Новороссийск — Керчь» 33 км + 560 м.

По предварительным данным, 65-летний водитель Nissan двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Он, нарушив правила, выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с идущим навстречу грузовиком МАЗ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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