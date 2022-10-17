Под Горячим Ключом иномарка вылетела на встречку, протаранила две машины и загорелась

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 октября в 15:10 на 1400-м километре трассы М-4 «Дон» около Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel на левом закруглении выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Hyundai и Scania. После столкновения Opel загорелся.

В результате ДТП погиб водитель Opel. Пострадали женщина и ребенок, которые ехали в Hyundai. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Апшеронске пьяный водитель на «Ладе» вылетел в кювет и перевернулся.