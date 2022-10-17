Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Под Горячим Ключом иномарка вылетела на встречку, протаранила две машины и загорелась

Происшествия
17.10.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-goryachim-klyuchom-inomarka-vyletela-na-vstrechku-protaranila-dve-mashiny-i-zagorelas
Под Горячим Ключом иномарка вылетела на встречку, протаранила две машины и загорелась
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 октября в 15:10 на 1400-м километре трассы М-4 «Дон» около Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel на левом закруглении выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Hyundai и Scania. После столкновения Opel загорелся.

В результате ДТП погиб водитель Opel. Пострадали женщина и ребенок, которые ехали в Hyundai. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Апшеронске пьяный водитель на «Ладе» вылетел в кювет и перевернулся.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
  5. Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях