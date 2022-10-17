Под Горячим Ключом иномарка вылетела на встречку, протаранила две машины и загорелась
Происшествия
17.10.2022 17:17
Авария произошла 17 октября в 15:10 на 1400-м километре трассы М-4 «Дон» около Горячего Ключа.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel на левом закруглении выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Hyundai и Scania. После столкновения Opel загорелся.
В результате ДТП погиб водитель Opel. Пострадали женщина и ребенок, которые ехали в Hyundai. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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