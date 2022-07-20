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В Красноармейском районе 71-летний мопедист погиб, врезавшись в «Жигули»

Происшествия
20.07.2022 12:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-71-letnij-mopedist-pogib-vrezavshis-v-zhiguli
В Красноармейском районе 71-летний мопедист погиб, врезавшись в «Жигули»
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю

ДТП со смертельным исходом произошло 19 июля в 5:30 на трассе «станица Полтавская — станица Новониколаевская — хутор Пригибский» 3 км. + 453 м.

По предварительным данным, 71-летний водитель мопеда марки Land при повороте налево не пропустил автомобиль «ВАЗ 21041». Произошло столкновение.

В результате аварии пенсионер погиб на месте. Водитель легковушки, 35-летний житель станицы Новониколаевской не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

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