В Красноармейском районе 71-летний мопедист погиб, врезавшись в «Жигули»
Происшествия
20.07.2022 12:11
ДТП со смертельным исходом произошло 19 июля в 5:30 на трассе «станица Полтавская — станица Новониколаевская — хутор Пригибский» 3 км. + 453 м.
По предварительным данным, 71-летний водитель мопеда марки Land при повороте налево не пропустил автомобиль «ВАЗ 21041». Произошло столкновение.
В результате аварии пенсионер погиб на месте. Водитель легковушки, 35-летний житель станицы Новониколаевской не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
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