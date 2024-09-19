В краевой клинической больнице № 2 Краснодара прошли ежегодные пожарные учения

Тренировка прошла по инициативе главного врача медучреждения: персонал отрабатывал действия во время ЧП и эвакуацию пациентов.

«Понятно, что, когда наши здания строились, были совсем другие нормативы по пожарной безопасности. И в настоящее время мы совместно с минздравом Краснодарского края отрабатываем те нормативы, которые действуют на данный момент», — сообщил главный врач краевой клинической больницы № 2 Краснодара Сергей Габриэль.

По легенде учений на четвертом этаже медучреждения произошло возгорание. Врачи нажали кнопку сирены и сообщили о пожаре по громкоговорителю, а после — эвакуировали сотню пациентов, воспользовавшись лестницей. На это ушло меньше 10 минут.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС действовали уже по своему регламенту: подняли на этаж лестницу, занесли в здание шланги и подключили их к гидранту.

Читайте также: в Доме кубанской журналистики врачи провели мастер-класс для работников СМИ.