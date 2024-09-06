В Доме кубанской журналистики врачи провели мастер-класс для работников СМИ

Специалисты показали, что обязательно должно быть у каждого в аптечке. Это обезболивающее, бинты, ножницы, маркеры, жгуты.

Врачи ККБ № 2 научили журналистов оказывать первую помощь в разных чрезвычайных ситуациях.

«Будет работа с манекеном. Мы покажем, что делать, как работать с аптечкой, как оказывать помощь пострадавшим людям. Первое, от чего погибает человек, — это кровотечение. Они узнают, как остановить кровь. Что делать, помочь или дождаться эвакуации пострадавшего», — рассказал врач-хирург ККБ № 2 Краснодара Андрей Крячко.

Медики-волонтеры рассказали, что проводят занятия по оказанию доврачебной помощи не только в Краснодарском крае. В свободное время они выезжают в новые российские регионы и помогают коллегам.

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