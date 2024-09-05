В Доме кубанской журналистики научили работе в спортивных госпабликах

Семинар для администраторов госпабликов физической культуры и спорта провел ЦУР Краснодарского края в «Доме журналистики».

Специалисты рассказали, как организовать эффективную работу в соцсетях. Для тех, кто не смог приехать в краевую столицу, организовали онлайн-трансляцию.

«Сегодня у нас общая цель — развитие спорта. Чтобы ее достичь, нужно обеспечить доступность информации о мероприятиях, программах и инициативах. Рассказать об этом помогают госпаблики — мы всегда предоставляем актуальные данные, что позволяет каждому жителю края быть в курсе спортивных событий и решений, принимаемых на уровне региона и страны. Также публикации дают гражданам платформу для выражения своего мнения, предложений и замечаний. Это позволяет нам лучше понимать потребности населения и реагировать на них», — отметил министр физкультуры Кубани Серафим Тимченко.

С 1 декабря 2022 года государственные органы, органы местного самоуправления и все их подведомственные организации обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях. За это время паблики физической культуры и спорта уже стали полноценной площадкой для диалога с жителями региона. В Краснодарском крае это 414 сообществ с 178 тыс. подписчиков.

Официальные страницы государственных учреждений должны постоянно развиваться, соответствовать современным трендам.

«Это второе подобное мероприятие на площадке «Дома журналистики», и администраторы госпабликов вновь отмечают, что личное общение выигрывает у онлайн-формата. Сегодня мы постарались не только поделиться знаниями, но и дать работающие и простые в освоении инструменты, которые могут быть полезны администраторам госпабликов в их работе», — рассказал руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ЦУР провел семинар для администраторов госпабликов здравоохранения Кубани.