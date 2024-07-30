ЦУР провел семинар для администраторов госпабликов здравоохранения Кубани

Обучающее мероприятие прошло в Краснодаре. В «Доме журналистики» собравшимся рассказали, как организовать эффективную работу медучреждений в соцсетях. Для участников из других муниципалитетов шла онлайн-трансляция.

Перед началом обучения собравшихся поприветствовали министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко, директор «Дома журналистики» Анна Косарева.

«Социальные сети сегодня — это источник актуальной медицинской информации, в том числе о достижениях медработников и медицины, советы квалифицированных специалистов, оперативное реагирование на инфоповоды и инциденты. Еще один плюс медиапространства — возможность бороться с дезинформацией, которая быстро распространяется в соцсетях», — отметил Евгений Филиппов.

С 1 декабря 2022 года государственные органы, органы местного самоуправления и все их подведомственные организации по закону обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях. На Кубани 221 организация системы здравоохранения имеет официальные страницы в соцсетях, на них подписаны более 97 тыс. пользователей.

«ЦУР важно было провести это мероприятие именно в очном формате, чтобы дать возможность администраторам госпабликов здравоохранения познакомиться поближе и почувствовать себя частью сообщества, выполняющего такие важные сейчас задачи. На площадке «Дома журналистики» мы отвечали на имеющиеся вопросы, обменивались опытом, делились лучшими практиками и, по мнению участников, провели время с удовольствием и огромной пользой», — подчеркнул Юрий Шевченко.

Это первый семинар из серии запланированных. Во время следующих ЦУР Краснодарского края проведет обучение администраторов госпабликов других сфер.

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