Более 3 млн пользователей подписались на госпаблики Кубани в соцсетях

Ежемесячно количество подписавшихся увеличивается на 50–100 тыс. человек.

Об основных проблемах, с которыми обращаются жители региона, доложил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко в ходе расширенного пленарного совещания.

«Важно понимать, что больше всего беспокоит жителей шестимиллионного края, насколько быстро и эффективно реагируют на запросы органы исполнительной власти и муниципалитеты. Возможность получить ответы на свои вопросы, решить свои проблемы — важная составляющая стабильности в крае. Это хороший институт взаимодействия, который в нашем крае эффективно работает», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя ЦУР, в мае суммарное количество подписчиков сообществ органов власти и местного самоуправления превысило 3 млн человек. Шевченко отметил, что проект «Госпаблики» занял место в ряду инструментов для взаимодействия с местными жителями.

«Важно не просто создавать в соцсетях сообщества органов власти и подведомственных учреждений, но и делать их максимально интересными. Сообщества детских садов, отрасли культуры, в целом социальной сферы уже показывают высокие результаты», — сказал Юрий Шевченко.

В мае в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 13,6 тыс. сообщений — на 25% меньше, чем в апреле. Чаще всего сообщения отправляли жители Анапы, Новороссийска и Темрюкского района. В основном вопросы касались благоустройства территорий, ЖКХ, ремонта и строительства дорог, уборки и вывоза мусора и работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев заявил, что в 2024 году в казну Кубани необходимо мобилизовать 540 млрд рублей доходов.