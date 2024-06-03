Кондратьев: в 2024 году надо мобилизовать в казну Кубани 540 млрд рублей доходов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 июня провел совещание по вопросам исполнения бюджета региона 2024 года.

Глава Кубани подчеркнул, что важно не только удержать, но и нарастить нынешние темпы роста во всех отраслях экономики.

«За пять лет мы в 1,8 раза увеличили поступления в консолидированный бюджет. В 2023 году они составили почти 500 млрд рублей. В этом году рассчитываем поднять планку минимум до 540 млрд рублей. За пять месяцев в бюджет уже поступило 215 млрд рублей — на 23 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор отметил, что от объемов муниципальных и регионального бюджетов напрямую зависит исполнение социальных обязательств перед жителями региона и его развитие в целом. Так, в Тимашевском, Староминском, Новопокровском и Курганинском районах рост собственных доходов превысил 150%. Глава края поручил перенести положительный опыт на другие муниципалитеты, а также проанализировать причины отрицательной динамики в других районах.

По словам первого замгубернатора Кубани Игоря Галася, Краснодарский край занимает четвертое место в РФ по объему собственных доходов.

«В прошлом году зафиксировали беспрецедентный за последние 10 лет прирост по налогу на прибыль организаций — 156,7% или более 53 млрд рублей. С начала этого года налоговых и неналоговых доходов в бюджеты городских округов и муниципальных районов мобилизовали 43,6 млрд рублей с ростом на 31%», — сообщил Игорь Галась.

Также губернатор подчеркнул, что остается важным вопрос грамотного и своевременного освоения бюджетных средств. На сегодняшний день региональный бюджет исполнен на 35%.

«Но нужно продолжать наращивать темпы и осваивать средства в срок. При этом каждый рубль должен работать эффективно», — сказал Вениамин Кондратьев.

Результат работы властей — строительство соцобъектов, благоустройство территорий и в целом повышение качества жизни жителей региона, цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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