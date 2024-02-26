Кондратьев: расходы бюджета Кубани в этом году составят 537 млрд рублей

Изменения в главный финансовый документ Краснодарского края утвердили депутаты ЗСК на очередном 33-м пленарном заседании под председательством спикера Юрия Бурлачко.

«Мы приняли решение по увеличению расходной части краевого бюджета. Можно использовать заемные средства, а можно те, что сами заработали. Моя принципиальная позиция ― опираться на собственные возможности», ― отметил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, ранее был принят бюджет этого года с расходами свыше 500 млрд рублей. Их увеличили до 537 млрд рублей благодаря перевыполнению плана по собственным доходам. Губернатор подчеркнул, что Кубань развивается за счет собственного потенциала и самодостаточности.

Кондратьев сообщил, что дополнительные средства выделят для увеличения финансирования 25 государственных программ, прежде всего ― на развитие социальной инфраструктуры и поддержку граждан.

«Мы занимаемся экономикой и повышаем качество жизни, и люди это видят, ощущают на себе. А значит, все вместе мы добиваемся главного – уверенности в завтрашнем дне», ― подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что на увеличение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, в том числе учителей, социальных работников, медиков, специалистов культуры ― добавили 2,1 млрд рублей. Всего в этом году расходы на увеличение зарплат составят 9,3 млрд рублей.

Юрий Бурлачко обратил внимание на социально ориентированный бюджет Кубани. По его словам, наблюдается значительный рост доходной части бюджета, выделяются дополнительные ассигнования для соцсферы. Также на это указывают госпрограммы, направленные на поддержку детей, многодетных семей.

«Это вклад в решение нашей основной задачи ― повышение уровня жизни и качества жизни кубанцев», ― цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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