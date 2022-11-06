В Костроме директора ночного клуба «Полигон» арестовали на два месяца

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Костромской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу директора ООО «Империя», организовавшую работу ночного клуба «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек.

Установлено, что ООО «Империя» арендовало здание и организовало работу ночного клуба «Полигон». При этом директор компании не обеспечила соблюдение правил пожарной безопасности и предоставляла услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья и жизни посетителей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Директора ООО «Империя» арестовали на два месяца — до 4 января.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы возбудили уголовное дело. По версии следствия, контрольные мероприятия в здании кафе «Полигон» не проводились долгое время и не планировались. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в развлекательном заведении отсутствовал. Задачи пожарной охраны на объекте не выполнялись.