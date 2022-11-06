После гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы возбудили уголовное дело
Трагедия произошла ночью 5 ноября в кафе «Полигон» на улице Никитской.
После проведения процессуальной проверки следователи приняли решение возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность).
По версии следствия, контрольные мероприятия в здании кафе «Полигон» не проводились долгое время и не планировались. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в развлекательном заведении отсутствовал. Задачи пожарной охраны на объекте не выполнялись. В результате нарушений требований пожарной безопасности в «Полигоне» 13 человек погибли и еще 6 пострадали.
Расследование уголовного дела после гибели людей при пожаре в кафе продолжается. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, сообщает RT.
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