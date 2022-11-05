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Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Костроме

Общество
05.11.2022 15:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pogibshih-pri-pozhare-v-kostrome
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Костроме
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трагедия произошла рано утром 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме. По последним данным СК России, погибли 13 человек. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев  направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Костромской области Сергею Ситникову.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кафе в Костроме. Прошу передать им слова искреннего сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил, мужества и стойкости всем костромичам в эти тяжелые дни. Кубань скорбит вместе с вами», — цитирует телеграмму пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной пожара в костромском кафе называют выстрел из охотничьей ракетницы. Предполагаемого виновника задержали. Возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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