Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Костроме

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трагедия произошла рано утром 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме. По последним данным СК России, погибли 13 человек. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Костромской области Сергею Ситникову.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кафе в Костроме. Прошу передать им слова искреннего сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил, мужества и стойкости всем костромичам в эти тяжелые дни. Кубань скорбит вместе с вами», — цитирует телеграмму пресс-служба администрации Краснодарского края.