В «Коровке из Кореновки» ответили, почему с некоторых упаковок пропала коровка

Фотографии продуктов компании «Коровка из Кореновки», на упаковке которых вместо привычной рыжей коровы появилась женщина в синем платье и надпись «Кореновочка» опубликовали пользователи в соцсетях.

Новый дизайн озадачил покупателей, однако, по словам гендиректора компании Игоря Московцева, изменения коснулись только продукции в пленочной упаковке. Ее давно выделили в отдельную категорию.

«На самом деле речь идет, наверное, правильно сказать о ребрендинге, но он не касается «Коровки из Кореновки». «Коровка из Кореновки» как была, так и есть наша молочная продукция, сгущенное молоко, мороженое, сырки, это все производилось и производится под этим брендом. Люди, наверное, не заметили, но у нас достаточно давно пленочная продукция — молоко, кефир, сметана — продается не как «Коровка из Кореновки», а как «Кореновское». Но это уже старый дизайн, мы его поменяли на «Кореновочку», — объяснил Московцев.

Он отметил, что новый персонаж — женщина в синем платье — ничем не хуже привычной коровки.

«Дело в том, что пленочная продукция — это самый массовый сегмент. Мы хотим, чтобы «Коровка из Кореновки» это было не просто вкусное, полезное, а для удовольствия. «Коровка» — для удовольствия, пленочная продукция — для ежедневного потребления», — сказал он.

Он также пояснил, что сейчас дорабатываются остатки старой упаковки. После произойдет полный переход на «Кореновочку». Коровка на всей упаковке основной продукции, по его словам, останется нетронутой, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: более 80% молочной продукции юга России производят на Кубани.