Кондратьев: более 80% молочной продукции юга России производят на Кубани

За прошлый год в Краснодарском крае получили более 1,7 млн т молока. О работе молочных предприятий рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что на Кубани производится свыше 80% всей молочной продукции юга страны.

«В прошлом году наши буренки дали 1,7 млн т молока. Его перерабатывают в крае, наш продукт особо востребован потребителями. Одно из ведущих производств — Кореновский молочно-консервный комбинат. Всей стране он знаком благодаря бренду «Коровка из Кореновки». Там производят масло, творог, цельное и сгущенное молоко, мороженое», — рассказал Кондратьев.

Он сообщил, что в текущем году предприятие планирует построить еще два склада и приобрести оборудование для расширения ассортимента. За четыре года объем инвестиций в предприятие превысил 5 млрд рублей. В настоящее время на заводе трудятся 2,5 тыс. человек, а мощность предприятия позволяет перерабатывать до 200 тыс. т молока в год.

«Мы поддерживаем такие важные для края предприятия. В прошлом году восемь крупных молочно-товарных производств получили компенсацию в 70% от затрат на покупку оборудования для маркировки. Также ввели программы льготного кредитования, в том числе благодаря Фонду развития промышленности», — написал Кондратьев в Telegram.

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