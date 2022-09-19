В Кореновском районе завод стройматериалов получил на модернизацию 100 млн рублей

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Льготный заем выдал краевой Фонд развития промышленности. На заводе уже выпускают более 50 наименований продукции, теперь в планах расширить ассортимент и производственные мощности.

«Сейчас мы на этапе строительства завода сухих строительных смесей. К концу года уже выйдем на рынок и заместим импортные, зарубежные аналоги», — сказала директор завода стройматериалов Ирина Федотко.

Также возводится новое здание завода, его площадь составит около 2 тыс. кв. м. Большинство сотрудников предприятия — местные жители, и после запуска очередных мощностей количество рабочих мест увеличится.

Ранее Фонд развития промышленности начал прием заявок еще на одну новую меру поддержки бизнеса. Гранты на компенсацию уплаты процентов по кредитам на пополнение оборотных средств ввело Правительство РФ в рамках антикризисного плана. Грантами смогут воспользоваться производители непродовольственных товаров.

Чтобы производители могли получить поддержку, Фонд докапитализировали более чем на 104 млн рублей.

«Средства гранта можно направить на возмещение до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в рублях в российских коммерческих банках не ранее 21 апреля этого года. На дату подачи заявления предприятие должно осуществлять деятельность в регионе более двух лет», — сказал директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Королев.

Предприятия должны относиться к утвержденному перечню ОКВЭД (13-17, 20-33). Заявки Фонд будет принимать по фактически уплаченным процентам в рамках кредитных договоров. Возможна ежемесячная подача в течение года. Один получатель может рассчитывать на сумму не более 50 млн рублей.

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