В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
Происшествия
15.08.2022 14:36
Местная жительница — Виктория Колупаева вечером 15 июня ушла из своего дома в станице Березанской и с тех пор не выходит на связь. Где она сейчас находится неизвестно.
«По факту пропажи без вести 33-летней женщины возбудили уголовное дело», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Приметы пропавшей Виктории Колупаевой: рост 185 см, темные волосы с рыжиной, плотное телосложение, карие глаза. Была одета в розовые футболку, бриджи и шлепки.
Всех кто знает что-либо о местонахождении пропавшей женщины просят сообщить по телефонам: 8 (861) 268-61-76 или 8 (86142) 4-40-10.
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