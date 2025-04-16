В Кореновском районе в перевернувшейся иномарке пострадали два человека

Авария произошла 15 апреля в 12:40 на автодороге Платнировская — Сергиевская —Дядьковская.

По предварительным данным, 46-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Kia Rio и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП сама водитель и ее 19-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: легковушка опрокинулась на крышу на трассе в Краснодаре. Авария произошла утром 16 апреля на трассе М-4 «Дон» между хутором Ленина и ТЦ «Oz Молл». По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны хутора Ленина в сторону Краснодара. Он не выдержал дистанцию до впереди идущего Hyundai и врезался в него. От удара отечественная легковушка опрокинулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.

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