Легковушка опрокинулась на крышу на трассе в Краснодаре

Авария произошла утром 16 апреля на трассе М-4 «Дон»между хутором Ленина и ТЦ «Oz Молл». Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах виден лежащий на проезжей части перевернутый легковой автомобиль.

По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» двигался по трассе М-4 «Дон» со стороны хутора Ленина в сторону Краснодара. Он не выдержал дистанцию до впереди идущего Hyundai и врезался в него. От удара отечественная легковушка опрокинулась на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: контейнерный погрузчик смял «Ниву» в промзоне Новороссийска. Авария произошла днем 15 апреля на терминале транспортно-логистической компании. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как сдающий задним ходом погрузчик наезжает на стоящую «Ниву». Сообщается, что в этот время в «Ниве» находился водитель. Он успел передраться на пассажирское сидение и не пострадал.